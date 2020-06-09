Hassa ilçesi Amanos dağları Çardak yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 2 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki dekar alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.