Giresun’da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar’ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı
09.06.2020 - 19:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı. Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Giresun-Şebinkarahisar yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler : Giresun,
709950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709950.aspx
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