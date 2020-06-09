Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi Akbulut mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş konuşmak için araçla boş araziye geldi. Aralarında tartışma çıkan M.S üzerinde bulunan tabanca ile arkadaşı Hüseyin Altuntaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin silah sesini duyması ile olay jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler aracın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını tespit etti. Şahsın yapılan ilk muayenesinde vücudunda mermi girişi olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Timleri araç ve alan üzerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın ise cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.