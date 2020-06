Türkiye Gazetesi

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresindeki bina ile Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 53 ve 54 sayılı kararı gereğince; 9 Haziran 2020 tarihi saat 19.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, her iki binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.