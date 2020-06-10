Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdikleri çocukları 22 Haziran 2018’de sezaryenle kafadan yapışık olarak dünyaya gelmişti. Siyam ikizleri için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019’da İngiltere’ye götürüldü. Üç büyük operasyon gerçekleştirildi. Yapışık başları 28 Ocak’ta ayrılan Derman ve Yiğit’e hastanede bir süre tedavi uygulandı. Bugün uçakla Türkiye’ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Baba Ömer Evrensel “Allah devletimize zeval vermesin. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım. Tek hayalimiz buydu, gerçek oldu” dedi. Mutlu haberi canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş “Bu ameliyatı İngiltere’de Keşmirli bir doktor yaptı. Antalyalı iki yavrumuzu biz İngiltere’ye gönderdik. Bizden de iki doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. Ameliyet, 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti. Türkiye bu. Vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor” demişti.