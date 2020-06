Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine gitmek için cadde üzerindeki iş yerinden 07 HB 739 plakalı motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay, bu sırada seyir halindeki Gizem Ö’nün kullandığı 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından havaya savrulan Altay, kanlar içerisinde yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yakın bölgede olan bir polis memuru, olay yerine gelerek Altay’ın başına toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Acı içerisinde kıvranan Altay, başından akan kanları görüp telaşa kapıldı. Yaralının başucunda duran bir kadın da, ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Ekrem abi’ diyerek onu teskin etmeye çalıştı.

Otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Çarpıştığı sürücüyü yerde kanlar içerisinde gören otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise yanındaki arkadaşıyla birlikte bir süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yaralı adamın acı çektiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan genç kadını çevredekiler sakinleştirdi.

Bir an olsun yalnız bırakmadı

Altay’ın kaza yaptığını duyan Can isimli bir genç de, koşarak olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Başında kanama meydana gelen Altay’ın kanını durdurmak için üzerindeki tişörtü çıkarmak isteyen gence, yakınları ve polis izin vermedi. Yaralının koluna sarılıp bir an olsun başından ayrılmayan genç, sakinleşmesinin ardından sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Sinir krizi geçirdi

Bu sırada kaza yerine gelen Altay’ın bir başka yakını da, gözyaşlarına boğuldu. ‘Kim çarptı?’ diyerek sinir krizi geçiren kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri, otomobil sürücüsü Gizem Ö. ile yanındaki arkadaşını bölgeden polis aracıyla uzaklaştırdı.

Herkes ağladı, onlar cep telefonlarıyla çekti

Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansa bindirilerek Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananları ise çevrede toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.