5 bin 137 metrelik rakımıyla muhteşem bir manzaraya sahip olan Ağrı Dağı "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'dan görüntülendi. Kış boyunca Ağrı Dağına yağan karlar yaz ayının gelmesi ile birlikte erimeye başladı. Ağrı Dağı'ndan eriyen kar suları dağın eteklerinde bulunan ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara can suyu oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulunan karlar erimeye başladı
10.06.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda havaların ısınması ile birlikte dağda bulunan karlar erimeye başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı Dağı,
710049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710049.aspx
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