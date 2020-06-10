Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kozağacı bölgesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış; yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Üreticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirten çiftçiler çileğin ve kirazın tamamen zarar gördüğünü, kiraz hasadına göre bankadan kredi çektiklerini söylediler.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışması yapacağı, tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapılacağı öğrenildi.