Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolu 76. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. yönetimindeki 16 AFS 174 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 7 yaşındaki Gökçe Kaya'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökçe Kaya 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
10.06.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Etiketler : Samsun',
710182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710182.aspx
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