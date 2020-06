Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kardeş olan H.T. ve B.T. ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen C.A. (43) ve U.S. (31) Akarsu Sokak’ta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda C.A. ile U.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan C.A. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, U.S. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelileri polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler her iki hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.