Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

