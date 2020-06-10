Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.
Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı
10.06.2020 - 23:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koron,
710194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710194.aspx
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