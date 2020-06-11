Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel (42) idaresindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet, Atça İstasyon Kavşağında Oğuzhan Nar'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Adıgüzel, Ayşen Saltek (46) ve Sabahattin Saltek (52) yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sabahattin Saltek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.