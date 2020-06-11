Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin 22 Haziran 2018 tarihinde başlarından yapışık Siyam ikizleri sezaryenle dünyaya geldi. Derman ve Yiğit isimleri verilen Siyam ikizlerinin beyinlerinin ana toplar damarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi. Araştırmaların ardından minik ikizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geçen aralık ayında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gönderildi. Burada aralarında Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası birbirinden ayrılan ikizler, dün Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara’ya getirildi. Ambulansla Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen ikizlerin burada tedavileri devam edecek. Baba Ömer Evrensel “Bebeklerimizin hiçbir problemi yok. Yemeleri, içmeleri her şey normal. Devletimizden Allah razı olsun, devletimize Allah zeval vermesin. Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak. Âdeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Çocuklarımızla birlikte ülkemizde olmaktan çok mutluyuz” dedi. Anne Fatma Evrensel ise tarif edilemeyecek mutluluk içinde olduğunu söyledi.



ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Ömer ve anne Fatma Evrensel’i telefonla arayıp “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, aileyi Derman ve Yiğit ile birlikte Külliye’ye davet etti.

ANKARA İHA

