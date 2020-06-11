Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan böyle 18 yaş altı yanında ebeveyni olmak şartıyla, yaşlılar ise 10.00-20.00 arasında dışarıda dolaşabilecek. Karar sonrası dün dedeler, nineler ve torunlar sokakta buluştu. Antalya Konyaaltı sahilinde iki buçuk yaşındaki torunu Ege ile yürüyüş yapan 80 yaşındaki Meral Batur “Dışarı çıkmayı çok özlemiştik” dedi. Bursa’da ise toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Ücretsiz seyahat kartlarını yanına alan yaşlılar, otobüs, tramvay ve metrolara doluştu.