Bundan böyle 18 yaş altı yanında ebeveyni olmak şartıyla, yaşlılar ise 10.00-20.00 arasında dışarıda dolaşabilecek. Karar sonrası dün dedeler, nineler ve torunlar sokakta buluştu. Antalya Konyaaltı sahilinde iki buçuk yaşındaki torunu Ege ile yürüyüş yapan 80 yaşındaki Meral Batur “Dışarı çıkmayı çok özlemiştik” dedi. Bursa’da ise toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Ücretsiz seyahat kartlarını yanına alan yaşlılar, otobüs, tramvay ve metrolara doluştu.
Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu
11.06.2020 - 08:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için sınırlama kaldırıldı.
Etiketler : dede,nene,yasak,
710244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710244.aspx
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