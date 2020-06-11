Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığını ve 9 aydır çocuğunu göremediğini iddia eden A.O.Ş. (43), alt geçidin üstünde bulunan korkuluklardan atlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkol aldığını söyleyen A.O.Ş.’yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan A.O.Ş. aşağıya atlamak istediği sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından kollarından ve bacaklarından yakalanarak korkuluklardan yukarıya çekildi. Polis ekipleri tarafından ambulansa götürülen ve kızı gelmezse atlayacağını söyleyen A.O.Ş., 9 aydır çocuğunu göremediğini, cezaevinden yeni çıktığını ve alkol aldığını söyledi. Ambulansa binmemek için direnen A.O.Ş. polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kendisini öldürmek istediğini söyleyen A.O.Ş., "Bomba koyup kendimi mi patlatayım" diye konuştu. Polis otosuna bindirilen A.O.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.