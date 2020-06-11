Alınan bilgiye göre saat 15.30 sıralarında sahilde kayalıkların önünde denizde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından denizden kayalıklar üzerine çekilen kişinin üzerinden çıkan kimlikten, 50 yaşındaki Şaban Kambur olduğu anlaşıldı. İstanbul’dan Pazar'a yeni geldiği öğrenilen şahsın, görgü tanıklarının ifadesine göre bugün olay yerinde misina ile balık tuttuğu belirtildi. Savcının ilk incelemesinin ardından cansız bedeni Pazar Kaçkar Hastanesi’ne kaldırılan şahsın Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsiden sonra kesin ölüm sebebinin belli olacağı ifade edildi.
Rize'nin Pazar ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu
11.06.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Pazar ilçesi Lise Kavşağı altında sahilde bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rize,
710354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710354.aspx
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