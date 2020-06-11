Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesine bağlı Çeşmeler mevkiinde çobanlık yapan 36 yaşındaki Harun Şahin’in sürüsünü otlattığı sırada yakın bir noktaya yıldırım düştü. Ağır yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şarkışla’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
11.06.2020 - 21:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sürüsünü otlatan bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : Sivas,
710383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710383.aspx
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