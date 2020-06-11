Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesine bağlı Çeşmeler mevkiinde çobanlık yapan 36 yaşındaki Harun Şahin’in sürüsünü otlattığı sırada yakın bir noktaya yıldırım düştü. Ağır yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.