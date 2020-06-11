Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğleden sonra saatlerinde Milas- Bodrum Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyreden otomobile, Çamlık yol ayrımını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra, karşı istikametten gelip refüjü aşan kamyonet çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kamyonet yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koştu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öte yandan kazanın görgü tanığı bazı vatandaşlar, ambulansın haber verilmesinden 30-40 dakika sonra kaza mahalline geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. Kazada yaralanan Erdoğan Çakırsu, Muzaffer Karaağaç ve Muzaffer Tepek, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tamamen duran trafik akışı, araçların ekiplerce yoldan kaldırılması sonrasında normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.