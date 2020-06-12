Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı pelerini ve göğsünün hemen ortasında kocaman S harfi bulunan kostümüyle dünyanın bir ucundan bir ucuna dakikalar içinde uçabilen Superman, hemen her yaştan hayranı bulunan en popüler kurgu karakterlerden biri. 1938'de çizgi roman olan, ilk sinema filmi 1948'de çekilen Superman'in zamanla bütün dünyada fanatikleri arttı. Hayran kitlesi o kadar çoğaldı ki, şimdi dünyanın pek çok yerinde 12 Haziran günü "Dünya Superman Günü" olarak kabul ediliyor. Bugün serinin hayranları arasında kostüm yarışmaları, partiler, film gösterimleri organize ediliyor. Hayranlar arasında günü kutlamak için seçilen en anlamlı metot ise birilerinin "süper kahramanı" olmak. ABD'de pek çok Superman hayranı, Dünya Superman Günü'nü aşevlerinde çalışarak, kan vererek, gönüllü organizasyonlarda görev alarak geçiriyor. Fanatikler bu şekilde bir günlüğüne bile olsa birilerinin "süper kahramanı" olmanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyor.

İLK KARAKTER KEL VE KÖTÜ BİR ADAMDI

Bundan 87 yıl önce, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki genç tarafından çizgi roman karakteri olarak oluşturulan ilk Superman, bugünün aksine düşünceleri kontrol yeteneği olan kel ve kötü bir adamdı. Siegel ve Shuster'ın oluşturduğu bu karakter ne yazık ki satmadı. Bunun üzerine iki genç, 1936'da tasarımlarını bugünkü Superman'e daha yakın bir karaktere dönüştürdü. 1948'de sinema dünyasının ilk Superman’i Kirk Alyn oldu. Ancak şu anda yetişkinlerin hafızasında "Superman" denilince ilk akla gelen isim ise Christopher Reeve oldu.