Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 evladının en küçüğü olan Şalpazarı Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi 12 yaşındaki Berat Erdin, Şalpazarı ilçe merkezi Sugören mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oynadığı sırada freni boşalan panelvan bir araç çocukların olduğu bölüme doğru hızla ilerledi. Berat Erdin’i kontrolden çıkan aracın altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berat Erdin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Öte yandan Berat Erdin, bugün Geyikli mahallesi Belen mezarlığında toprağa verilecek.