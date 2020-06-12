Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çakar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir’i öldürdü. Ahmet Çakar ardından aynı av tüfeği ile kendi canına kıydı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.