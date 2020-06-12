Altınordu ilçesinde karayoluna yakın alanlardaki bahçelerde otlanan büyükbaş hayvanlar, kimi zaman yola fırladı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen trafikte büyükbaş hayvanları gören sürücüler hem şaşırdı, hem de ani şekilde durmak zorunda kaldı. Karşıdan karşıya geçen büyükbaş hayvanların ciddi kazalara davetiye çıkartabileceğini söyleyen sürücüler, hayvan sahiplerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söylediler.
İnekler karayoluna çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı
12.06.2020 - 12:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da, yakın bölgede otlanan ve kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : inek,yol,
710511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710511.aspx
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