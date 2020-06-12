Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını boyunca Karabük'te bugüne kadar 205 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

28 Mayıs itibariyle Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 5 kişi taburcu edilirken, 20 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, vakaların il dışından gelenlerden kaynaklı olduğunu bu nedenle mutlaka sosyal mesafe dikkat edilmesini belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.