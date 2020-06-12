Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mazı istikametine doğru seyir halindeki bir otomobil, sürücüsü 40 yaşındaki Mehmet Ali Haliloğlu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpma sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı. Sürücü, taklalar atan otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yoldan metrelerce aşağıda bulunan sürücüde yaptığı kontrolde, Haliloğlu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Haliloğlu’nun cenazesinin, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.