Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde merada koyunlarını otlatan Hasan Hüseyin Oygün’ün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.