Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde merada koyunlarını otlatan Hasan Hüseyin Oygün’ün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa’da koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti
13.06.2020 - 00:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’da hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manisa,
710624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710624.aspx
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