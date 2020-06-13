Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü
13.06.2020 - 06:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da iki yük treni çarpıştı.
Etiketler : tren kazası,malatya,
710668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710668.aspx
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