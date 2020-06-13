Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan erkek şahıs yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına park edip kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen erkek şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.