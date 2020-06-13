Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi
13.06.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Etiketler : Beyoğlu,
710688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710688.aspx
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