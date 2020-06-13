Ankara Valiliği:"“Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” "
Ankara Valiliği'den kuvvetli yağış ve sel uyarısı!
13.06.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği:"“Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” "
Etiketler : ankara,story_,
710703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710703.aspx
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