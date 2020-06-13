Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kaldı
13.06.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler : Esenyurt,
710719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710719.aspx
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