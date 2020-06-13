Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tulum Mahallesi’nde yaşayan S.A. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğine yönelik bilgi edinildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, evin bahçesinde boyları 100 ile 150 büyüklüğünde 204 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan S.A’nın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.