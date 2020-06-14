Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Soma ilçesinde demircilik yapan Murat K, 22 Eylül 2017’de darbedilmiş ve başından silahla vurulmuş hâlde bulunmuştu. Polis, failleri yakalamak için, maktul Murat K’nin tüm yakınlarını takibe aldı. Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan ve Murat K’nin baldızının eski nişanlısı olan A.K. ile şüpheli F.A. arasındaki iletişimin olay günü kesildiğini belirleyen polis, buradan hareketle operasyona başladı. 9 Haziran’da düzenlenen operasyonda Soma’da 4 kişi, Kırkağaç’ta ve Elazığ’da birer kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 120 fişek ele geçirildi. A.K’nin arkadaşı R.Y. ile Elazığ’da yakalanan F.A. tutuklandı, A.K’nin diğer 3 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K., ifadesinde nişanlısıyla aralarının bozulmasına sebep olduğu için Murat K.’yi dövmesi için F.A. ile 40 bin lira karşılığında anlaştığını ancak F.A’nın ileri giderek cinayet işlediğini iddia etti. Sorgu sırasında ilk olarak, “Bir işimiz vardı. O gün sona erdi. Onun için bir daha görüşmedik” diyen F.A. da daha sonra cinayeti itiraf etti.