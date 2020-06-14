Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor’da 3. testler de negatif
14.06.2020 - 13:24 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor’da üçüncü kez yapılan koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizlispor,test,negatif,
710940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710940.aspx
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