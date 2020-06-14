Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında yapımı devam eden bir otel inşaatında table betonu dökümü sırasında iskele çökmesi olayı meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olayda bir işçinin öldüğü, 8 işçinin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayın haber alınmasıyla birlikte AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilmiş ve hızlıca arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama-kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçi yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştır. Yaralanan işçiler Altınordu ilçemizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma adli ve idari makamlarca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.