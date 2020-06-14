Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac ve Umre Bakanlığının farklı senaryoları da değerlendirdiği konuşuluyor. Yurt dışından gelecek hacı adayları yerine az sayıda Suudi Arabistan vatandaşının sıkı tedbirler kapsamında hac yapmalarına müsaade etmek ilk akla gelen seçenek. Ancak 29 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar sürecek haccın tamamen iptali daha ağır basıyor.

Daha önce Ebola ve MERS gibi salgınlar sırasında hacla ilgili belirli ülkelere vize vermemek ya da kota düşürmek gibi sınırlı tedbirler alan Suudi Arabistan’ın küresel çaptaki koronavirüs salgını ile başa çıkması oldukça zor görünüyor.

Hac ile ilgili resmî kararın önümüzdeki hafta içinde verilmesi bekleniyor.

630 yılından 1932’de yönetime gelen Suud Krallığı dönemine kadar hac, farklı sebeplerle 40 defa iptal edilmişti.