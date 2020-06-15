Tosya ilçesi Karabey köyü yakınlarında yerin 7.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezinin verilerine göre Tosya Karabey Köyü yakınlarında saat 20.59’de zeminden 7.6 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem çevre köylerde de hissedildi.
Kastamonu Tosya’da 3.2 büyüklüğünde deprem
15.06.2020 - 00:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem çevre köylerden de hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
711046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711046.aspx
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