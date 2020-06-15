Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü. Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.