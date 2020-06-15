Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü. Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.
İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu
15.06.2020 - 06:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.
Etiketler : topkapı,topkapı surları,
711075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711075.aspx
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