Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi. Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.
Otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
15.06.2020 - 09:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki otobüs, Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Akhisar,yolcu otobüsü,trafik kazası,
711092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711092.aspx
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