Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Korkutan deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Depreme iş yerinde yakalandığını ve şiddetli sarsıntı nedeniyle hareket edemediğini dile getiren Zeynel Temurbağ, “Sürekli sallanıyoruz. Allah, sonumuzu hayır etsin. Deprem oldu biz de iş yerinde yakalandık, panikledik. Bu sene depremlerden dolayı bayağı yorulduk. Dışarı kaçamadık, yakalandığımız anda panikledik, yerimizde durduk” dedi.

Vatandaşlardan Baki Şimşek ise, “Dükkanın önünde depreme yakalandık. Millet de biraz tedirgin oldu, çıktılar ama artık daha alıştılar. Hem depreme hem de salgın nedeniyle insanlar da ne yapacağını şaşırmış ve ortada kalmış vaziyetteyiz. Depremin korkusu, tedirginliği var. Millet dışarı çıktığı gibi biz de dışarı kapının önüne çıktık" diye konuştu.

Erzurum'da büyük panik yaşandı

Erzurum’da da hissedilen depremde vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Öte yandan dünkü depremde Erzurum’un Çat ilçesindeki bazı evlerde yıkım ve çatlaklar meydana geldi. Bugün meydana gelen depremden sonra Çat Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yıkılmış ve çatlamış evlere girmemeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Bu arada AFAD ekiplerince ilçe merkezinde çadır kurulması için çalışma başlatıldı.