Edinilen bilgiye göre, Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
Sivas'ta kene kabusu! Ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
15.06.2020 - 10:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kene,Sivas,Kırım Kongo Kanamalı Ateşi,
711101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711101.aspx
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