Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.