Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın köşk ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Aydın, yaklaşık yarım asırlık aracını hem ulaşımda hem de taşıma işlerinde kullanıyor. Yaşı kendisinden büyük olsa da aracından memnun olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Bu araçlar 1971 yılında Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiş. Halen keyifle kullanıyorum” dedi.