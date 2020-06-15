Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki down sendromlu Gökhan Obuz olay yerinde hayatını kaybetti. Obuz'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesinin üzüntüsü yürekleri dağladı.
Obuz'un vefatı ile alakalı soruşturma sürüyor.
Balkondan düşen down sendromlu genç hayatını kaybetti
15.06.2020 - 16:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde balkondan düşen down sendromlu Gökhan Obuz (30) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki down sendromlu Gökhan Obuz olay yerinde hayatını kaybetti. Obuz'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesinin üzüntüsü yürekleri dağladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : down sendromlu genç,
711164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711164.aspx
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