Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkında bulunan tarihi Anzele suyu, korona virüs salgını tehdidine rağmen çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Sıcak havaların baş göstermesiyle Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, suya atlayıp serinledi. Havuza giren çocuklardan Umut Çakar, havanın çok sıcak olduğunu evde duramadığını söyledi. Çakar, "Dışarı çıkmazsam evde sıkılıyorum. Gelip havuza atlayıp serinliyorum. Korona virüse rağmen gelip suya gireceğiz” dedi.
Çocuklar koronavirüs salgınını dinlemedi, sıcak havada soluğu Anzele'de aldı
15.06.2020 - 17:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki su, çocuklarla dolup taştı. Koronavirüs salgınını dinlemeyen çocuklar, sıcak havada serinlemek için suya atladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,koronavirüs,sıcak hava,Anzele,
711174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711174.aspx
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