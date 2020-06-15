Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkında bulunan tarihi Anzele suyu, korona virüs salgını tehdidine rağmen çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Sıcak havaların baş göstermesiyle Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, suya atlayıp serinledi. Havuza giren çocuklardan Umut Çakar, havanın çok sıcak olduğunu evde duramadığını söyledi. Çakar, "Dışarı çıkmazsam evde sıkılıyorum. Gelip havuza atlayıp serinliyorum. Korona virüse rağmen gelip suya gireceğiz” dedi.