Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre O.İ. (27) isimli şahıs kuyumcuya girerek tek taş yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Kuyumcuda çalışan M.A. ise O.İ.'ye göstermek için yüzükleri tezgaha koydu. Çalışanın dalgınlığından faydalanarak 5 tek taş yüzüğü alan şahıs kaçmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da dahil olduğu kovalamaca esnasında hırsızlık şüphelisi yoldaki taşa takılıp yere düştü. O.İ. isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

O.İ.'nin çalma teşebbüsünde bulunduğu yüzükler, kuyumcuya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.