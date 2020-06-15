Eskişehir’de öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, pazar yerlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hem pazar esnafları ve hem alışveriş için gelen vatandaşları zor anları yaşattı. Şimşek ile şiddetli yağmur Eskişehir’in bazı mahallelerinde bugün kurulan pazarlarda vatandaşların haftalık alışverişlerini zorlaştırdı.
Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
15.06.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de şiddetli yağmur, alışveriş için pazara gelen vatandaşları zor anları yaşattı.
Etiketler : Eskişehir,
711189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711189.aspx
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