Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, pazar yerlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hem pazar esnafları ve hem alışveriş için gelen vatandaşları zor anları yaşattı. Şimşek ile şiddetli yağmur Eskişehir’in bazı mahallelerinde bugün kurulan pazarlarda vatandaşların haftalık alışverişlerini zorlaştırdı.