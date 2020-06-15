Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ilde korona vakalarının artışı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Niğde'de korona virüs pozitif vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek halkı uyardı. Vali Şimşek, tedbirin elden bırakılmamasını, hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmesini ve kurallara uymayanların uyarılmasını istedi. Niğde merkez, Yeni Çarşı, Şadırvan Parkı gibi şehrin yoğun olan bölgelerinde vatandaşların kimisinin maske uyarısına uyduğu, kimilerinin ise maske takmadığı görüldü.
Niğde'de korona vakaları arttı, vali vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti
15.06.2020 - 18:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tekrar artması üzerine Vali Yılmaz Şimşek vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.
Etiketler : Niğde,
711194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711194.aspx
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