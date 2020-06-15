Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’dan lüks bir yelkenli yata binen 75 mülteci, Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmek için yola çıktı. Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarının önünden geçerken yelkenli yatı durdurdu. Yatta 75 mülteci olduğunu belirleyen ekipler, yelkenli yatı Turgutreis limanına çekti. Mültecilerin yanı sıra 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

75 mülteciden 5'ini yerli turist gibi giydiren insan kaçakçılarının yelkenli tekneyi mavi yolculuğa çıkmış gibi gösterdiği belirlendi. 5 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerinin sorularına Arapça cevap verince yelkenli teknenin arandığı öğrenildi.



2 insan kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 75 mültecinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.