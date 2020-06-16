Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde vaka sayılarının beklenenden fazla artması tedirginliğe neden oldu.

Rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor.

Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.

KISMİ YASAKLAR GELEBİLİR

Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

EN KRİTİK 3 GÜN

Öte yandan, Milliyet gazetsinin haberine göre, 1 Haziran’da başlayan kontrollü sosyal hayatta vatandaşın maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmemesi, Türkiye’nin koronavirüs tablosuna yansıdı. Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi artış yaşanırken, vaka

sayıları yeniden binli rakamlara ulaştı.

Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğunu belirtiyor. Bilim Kurulu’nun bu hafta 1 Haziran sonrası dönemin verilerini ayrıntılı olarak ele alması ve buna göre yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor.