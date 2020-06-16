Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'da 20 gündür yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak, kentteki bir otelde düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, salgın sürecini iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

Şıldak, şu anda Burdur'da Covid-19 vakası bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Covid-19 hastalığından 20 gündür Burdur'da yok. Sağlık, emniyet, jandarma il müdürlükleri ve kaymakamlıklarımız titiz çalıştılar, birlikte bu sonucu elde ettik. Bundan sonra da dikkati elden bırakmamak gerekiyor.

Kontrollü sosyal hayatın gerekliliklerini hem vatandaşlar hem kurumlar hem de özel sektör işletmeleri olarak uygulamaya devam etmemiz gerekiyor."