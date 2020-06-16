Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Han ilçesi Hacılar mahallesi sakinlerinden Ramazan Mavili, büyük babalarından kalan tarihi su kuyusundan hala faydalandıklarını anlattı. Babasına dedesinden ve dedesine de onun dedesinden kalan tarihi ve doğal kaynaklı su kuyusunun yaklaşık yarım asırlık olduğu belirtiliyor. Osmanlı zamanında Han ilçesinde yapılan ilk konaklama hanının yanında inşaat edilen su kuyundan uzun yıllar su çıkartmak için ip bağlanan kova kullanılsa da, Mavili ailesi tarihi kuyuyu elektrikle birlikte teknolojiyle buluşturdu. Artık elektrik pompası ile çıkartılan su hem bu aileye hem de zaman zaman komşuların işine yarıyor. Yaz aylarında soğuk ve kış aylarında sıcak olarak çıkan su, genellikle içmek dışında hayvanlar, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılıyor. Mavili ailesi, zaman zaman tarihi su kuyusunun kapatılması için gelen taleplere ret edilerek soylardan kalan bu mirası her türlü koruyacağı belirtiyor.





Babasından miras olarak eline geçen ve ömrü boyunca bunu kullanıp bakımı yapan Ramazan Mavili kuyu hakkında bilgiler aktardı. Mavili, “Bu kuyu bize dedemden geçti. Bu evin ilk yapılışında bu kuyu kazılmıştır. Bu ev de, bu kuyu da 500 yıllıktır. Dedem Yunan harbinde şehit düşmüş, ondan babama, ondan da bize kaldı. Osmanlı zamanında bu konuklama hanı ilçenin ilk hanıymış. Başka han yokmuş. Bir yanda kadınlara konak bir yandan erkeklere konak yapılmış burası. Bu su ile hayvanlarıma sunuyorum. Hayvancılığıyla uğraşıyorum. Çocuklarım ve 11 tane torunum var. Bu bahçeyi ekiyoruz, kaldırıyoruz. Bu bahçe hepimize yetiyor. Bu bahçe için kullanıyorum bu suyu. Bu su kışın sıcak ve yazın soğuk oluyor. Yazın bahçeye verdiğimiz için bu suları dolduruyoruz ve Ilıyor. Böyle devamlı bu bahçeye sunuyoruz” diye anlattı.

Komşular da yıllardır faydalanıyor

Ramazan Mavili, tarihi 500 yıla kadar dayanan kuyundan sadece kendileri değil zaman zaman komşuları de gelerek faydalandığı ifade etti. Mavili, “Burada bazı kuyular vardı, ama iptal ettiler, kapattılar. Ben kapatmadım. Hayvanlarımıza ve bahçemize sunuyoruz. Çok iyi bir su bu. Bol suyu var buranın. Bu tamamen doğal kaynaktan geliyor. Komşularımızın çeşmeleri kapattığı an hep buraya geliyorlar. Hayvanlara su götürmek için. Damacanalarla su götürüyorlar herkes. Bu su hiç bitmez. Böyle tarihi değer iyi yerleri devlet görsün. Kapatmasın. Bize kapatalım diyenler var. Ama biz sağlam aldık. Ağzını kapattık. Suyunu kullanıyoruz” diye konuştu.